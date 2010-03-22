Metrobüste 'gittiğin kadar' ödeyeceksin

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metrobüste gidilen mesafe kadar ödeme sistemine geçileceğini açıkladı.



Saraçhane'deki belediye binasında konuşan Topbaş, "Sistem ile metrobüs hattında vatandaş ne kadar mesafe yolculuk yaptıysa o kadar bedelini ödemiş olacak" dedi.



Topbaş, aynı zamanda daha önce metrobüs güzergahında kaldırdıkları hatlarda bazı otobüsleri yeniden devreye sokacaklarını, böylece vatandaşa tercih hakkı tanıyacaklarını, fiyatlandırmanın detayını ise önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti.

