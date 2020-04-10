Metrobüslerde termal kameralı önlemi; ateşi yüksek çıkan yolcular binemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamada yolculuk sayılarının fazla olduğu duraklara yerleştirilen kameralar yolcuların ateşini ölçüyor.
Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarda ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.