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Yaşam

Metrobüse şüpheli çanta bırakıp kaçan yolcu İstanbul polisini alarma geçti

Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağında bir kişinin araç içerisine şüpheli çanta bırakıp kaçması paniğe neden oldu

05 Kasım 2014 15:37

Fikirtepe durağında metrobüste bir yolcunun araç içinde çanta bırakarak kaçması, İstanbul polisini alarma geçirdi. Yolcular çantayı bıraktığını öne sürdükleri bir kişiyi yakalayarak polise teslim etti, bomba imha ekipleri de çantada inceleme yaptı. Çantadan evrak çıkması herkese rahat bir nefes aldırırken, yolcuların polise teslim ettiği kişinin de olayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Fikirtepe metrobüs durağı ise polis kordonuna alınarak, yolcu giriş çıkışına kapatıldı. 

Fikirtepe metrobüs durağında bir araç içerisinde şüpheli çanta bulunmasıyla ilgili olay yerine gelen uzman ekipler, çanta üzerindeinceleme yaptı. Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanlarının incelemesinin ardından çantadan evrak çıktı. Daha sonra hem metrobüs, hem de araç yolu, trafiğe açıldı.

Bu arada, olayla ilgili gözaltın alınan kişinin şüpheli çanta ile ilgisinin olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine söz konusu kişi serbest bırakıldığı bildirildi.

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