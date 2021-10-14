Metrobüs üzerinde köprüyü geçen YouTuber hakkında takipsizlik kararı verildi

Metrobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Özer hakkında suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özer 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.

Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.

Savcılık sorgusunda pişman olduğunu söyleyen Özer savunmasında şunları söylemişti

"17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım". (DHA)

TIKLAYIN- Galata Köprüsü'nden gemiye atlamıştı; şimdi de metrobüsün üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti

TIKLAYIN- Metrobüs üzerinde köprüyü geçen YouTuber adli kontrolle serbest bırakıldı