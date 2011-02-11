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Yaşam

Metrobüs sapığı yakalandı!

Çığlıkları duyan vatandaşlarpolise haber verdi. Hemen gelen polis, Y.N'yi ağlarken buldu.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Önceki akşam Bakırköy İncirli durağında metrobüsten inen üniversiteli Y.N. Osmaniye Mahalleine doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkadan gelen bir kişi genç kıza cinsel saldırıda bulundu.

Çığlıkları duyan vatandaşlarpolise haber verdi. Hemen gelen polis, Y.N'yi ağlarken buldu.

Polis merkezine götürülen genç kız ifadesinde, "Zincirlikuyu'dan metrobüse bindim. Bir kişi sürekli bana bakıyordu. İncirli'de indikten sonra bu kişi arkamdan geldi. Beni park halindeki araçların arasına çekti. elleriyle taciz ettikten sonra kaçtı" dedi.

Üniversiteli kızın eşkalini verdiği metrobüs sapığı 25 yaşındaki Özcan K. hemen yakalandı.


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