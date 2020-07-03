Bayburt Grup’un yüklenici olduğu Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesindeki işçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılan Bedirhan Aslan'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Aslan, İstgüven şirketinde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Bedirhan Aslan, sosyal medya hesabından "Müjdem var size" diyerek paylaştığı mesajında iş bulduğunu açıkladı.

Aslan, haberi, "CHP Milletvekili Sayın Turan Aydoğan'ın girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe alındım. Bu destek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Burada bana destek çıkan, sesimi duyurmaya çalışan bütün gazetecilere, güzel insanlara da sonsuz sevgilerimi saygılarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız teşekkür ederim sizlere" sözleriyle duyurdu.

Ne Olmuştu?

Koronavirüs salgını döneminde metro şantiyesindeki işçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılan Aslan yaptığı paylaşımla hala iş bulamadığını belirterek, "Sesimi duyan olmadı. Umudumu, mücadelemi burada bitiriyorum. Artık konuşmayacağım" demişti.

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