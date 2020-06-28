İşçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılan Bedirhan Aslan: Sesimi duyan olmadı; artık konuşmayacağım

Koronavirüs salgını döneminde metro şantiyesindeki işçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılan Bedirhan Aslan, "Sesimi duyan olmadı. Umudumu, mücadelemi burada bitiriyorum. Artık konuşmayacağım" dedi.

Karayolu, metro, tünel ve havaalanı gibi projelerde çalışan Bayburt Grup’un yüklenici olduğu Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesindeki işçilerin mağduriyetini duyuran inşaat işçisi Bedirhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hala işsiz olduğunu, hiçbir yetkilinin sesini duymadığını belirterek, "Umudumu, mücadelemi burada bitiriyorum. Artık konuşmayacağım" diye yazdı.

Sesini duyurmaya çalışan herkese teşekkür ettiğini belirten Aslan, "Maalesef sesimiz duyulmadı veya duyulmak istenilmedi. Onun için artık uzatmanın da anlamı yok, kalın sağlıcakla. Yolu Mardin'e düşen olursa muhakkak beklerim. Umut ettiğim bazı kişiler olmuştu, onlardan da bir haber gelmedi. Ben de isterdim, güzel bir haber almayı ama kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

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