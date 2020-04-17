Çiğdem Toker: Arasına ıspanak konulmuş ekmeği yemek diye dağıtan ve durumu paylaşan işçiyi kovan Bayburt Grubu 2 TIR gıda kolisi bağışlamış!

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Bakırköy metro inşaatında işçilere yemek diye ekmek arası ıspanak veren ve durumu sosyal medya hesabından paylaşan işçisine kovan Bayburt Grubu'nun Trabzon Valiliği'ne 2 TIR gıda kolisi bağışladığını yazdı.

Toker, "Arasına ıspanak konulmuş ekmeği, metro inşaatı işçilerine yemek diye veren şirketi hatırlıyor musunuz? Bakırköy meydanındaki metro hattındaki şantiyede, ekmek arası ıspanak dağıtan yüklenici Bayburt Grubu, durumu sosyal medyada paylaşan işçiyi işten çıkartmıştı. Grup birkaç gün önce Trabzon Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'na 2 TIR gıda kolisi desteğinde bulunmuş. Trabzon Valiliği de sosyal medya hesabından bu gelişmeyi fotoğraflı olarak duyurmuş." bilgisini paylaştı.

Toker, "Bütçe verileri açıklandı. Açık 43.7 milyar TL. 2020 için toplam bütçe açığının 139 milyar TL tahmin edildiğini anımsatırsak durumun ciddiyeti anlaşılır. Ancak açığı disiplinle yönetecek adımlar beklemek hayal. Bir ay önce Covid-19 için açıklanan tedbir paketi ardından yazdığım ilk yazıda, paketin 'kalkan' olabilmesi için kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan köprü, havalimanı, tünel, şehir hastaneleri için bütçede ayrılan ödeneklerin gözden geçirilmesi gerektiğini, 'sır' sözleşmelerde yer aldığını bildiğim 'mücbir sebep' maddesinin halkın lehine çalıştırılması gerektiği görüşüne yer vermiştim. Konu, muhalefet ve medyada halen tartışılıyor. Tabii ki bu yönde bir gelişme yok. Derinleşen işsizlik ortamında, geçmediğimiz yollar, köprüler gitmediğimiz havaalanlarının dolar üzerinden belirlenmiş garanti bedelleri büyük müteahhitlere ödenecek. Onlar da kampanyaya yaptıkları yardımları vergiden düşecek." ifadesini kullandı.

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