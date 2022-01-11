T24 LogoT24 Logo
Gündem

MetroPoll'ün kurucusu Özer Sencar: Halkımızın yüzde 7'si, "cemaat ve tarikat yurtlarına çaresiz kalırsam çocuğumu verebilirim" diyor

Elazığ'da, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın cemaat yurdunda yaşadığı baskıyı anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesiyle tarikat yurtları yeniden gündemde

11 Ocak 2022 16:27

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar,  "Halkımızın %80’den fazlası çocuğunu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem diyor. %7’si ise çaresiz kalırsam verebilirim diyor." dedi. 

Kurucusu olduğu araştırma şirketinin tarikat yurtlarıyla ilgili anket sonuçlarını paylaşan Sencar, "Çocuğunuzu cemaat veya tarikatların öğrenci yurtlarına verir misiniz?" sorusunun yanıtlarını aktardı: 

 "Seçmenin yüzde 82'si çocuğunu cemaat veya tarikat öğrenci yurtlarına 'asla vermem' derken; yüzde 7'si "evet vermek isterim" yanıtını vermiştir. Fakat "vermek istemem ama çaresizsem veririm" cevabını veren yüzde 7'lik bir kesim bulunmaktadır.

 

TIKLAYIN | Cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara'nın babası: Ben 25 yıldır bu cemaatin içindeyim, 'birkaç ay kalır sonra alışır' dedim

özer sencarmetropollcemaattarikat yurduyurtersin kara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24