MetroPoll'ün kurucusu Özer Sencar: Halkımızın yüzde 7'si, "cemaat ve tarikat yurtlarına çaresiz kalırsam çocuğumu verebilirim" diyor

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, "Halkımızın %80’den fazlası çocuğunu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem diyor. %7’si ise çaresiz kalırsam verebilirim diyor." dedi.

Kurucusu olduğu araştırma şirketinin tarikat yurtlarıyla ilgili anket sonuçlarını paylaşan Sencar, "Çocuğunuzu cemaat veya tarikatların öğrenci yurtlarına verir misiniz?" sorusunun yanıtlarını aktardı:

"Seçmenin yüzde 82'si çocuğunu cemaat veya tarikat öğrenci yurtlarına 'asla vermem' derken; yüzde 7'si "evet vermek isterim" yanıtını vermiştir. Fakat "vermek istemem ama çaresizsem veririm" cevabını veren yüzde 7'lik bir kesim bulunmaktadır."

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