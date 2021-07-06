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Politika

MetroPOLL Araştırması: "Bu pazar seçim olsa" hangi parti, yüzde kaç oy alır?

06 Temmuz 2021 09:06

MetroPOLL'ün yaptığı araştırmaya göre, "bu pazar seçim olsa", AKP yüzde 30, CHP yüzde 20, İyi Parti yüzde 11, HDP yüzde 9, MHP yüzde 6, Saadet Partisi yüzde 2 ve DEVA ile Gelecek Partisi yaklaşık yüzde 1'er oy alıyor. 

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. 

Yanıtlara göre; kararsız protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle oldu: 

AKP: Yüzde 30,9
CHP: Yüzde 19,6
İyi Parti: Yüzde 10,9
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 5,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,6
DEVA Partisi: Yüzde 1,3
Gelecek Partisi: Yüzde 0,7
Diğer partiler: Yüzde 1,5
Kararsız: Yüzde 10,3
Protesto oy: Yüzde 5,3
Cevap yok: Yüzde 3,9

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