MetroPOLL Araştırma: Kararsız seçmenin ittifak tercihi ne?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>MetroPOLL Araştırma kurucusu <strong>Özer Sencar</strong>, Türkiye’nin Nabzı aralık ayı anketinde kararsızlar kitlesinin ittifak tercihlerini ortaya koyan sonuçları paylaştı.</p>\n<p>“Hangi ittifaka daha yakınsınız?” sorusu karşısında kararsız seçmenin yüzde 3,8’i Millet İttifakı’na; yüzde 4,6’sı Cumhur İttifakı’nı seçti.</p>\n<p><strong>İşte araştırmanın detayları:</strong></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1644828284322-f-liz-k-2-v-xs-au-cf-8-i.jpg" alt width="660" height="362" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/metro-poll-arastirma-secmenin-yuzde-44-u-millet-ittifaki-na-daha-yakin-oldugunu-soyluyor,1014477" target="_blank" rel="noopener">- MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na daha yakın olduğunu söylüyor</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>