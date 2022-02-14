T24 LogoT24 Logo
Gündem

MetroPOLL Araştırma: Kararsız seçmenin ittifak tercihi ne?

14 Şubat 2022 11:36

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı aralık ayı anketinde kararsızlar kitlesinin ittifak tercihlerini ortaya koyan sonuçları paylaştı.

“Hangi ittifaka daha yakınsınız?” sorusu karşısında kararsız seçmenin  yüzde 3,8’i Millet İttifakı’na; yüzde 4,6’sı Cumhur İttifakı’nı seçti.

İşte araştırmanın detayları:

TIKLAYIN - MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na daha yakın olduğunu söylüyor

 

MetroPOLLÖzer SencarTürkiye’nin Nabzı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24