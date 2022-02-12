MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na daha yakın olduğunu söylüyor

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022 anketinde vatandaşa, “Hangi ittifaka daha yakınsınız?” diye sordu. Anket sonucuna göre, Seçmenin yüzde 44’ü Millet İttifakı’na, yüzde 40’lık kesim de Cumhur İttifakı’na daha yakın olduğunu belirtti.

İkisine de yakın olmayıp Millet İttifakı’nı tercih edenlerin oranı yüzde 6 iken, ikisine de yakın olmayıp “Cumhur İttifakı’nı seçerim” diyenlerin oranı yüzde 2 oldu.

Özer Sencar: Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarının etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından anketi, “Ocak ayında Cumhur-Millet ittifaklarının seçmen desteği. Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocak’taki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz” notuyla paylaştı.

Anket sonuçları şöyle: