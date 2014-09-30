Metro kazasında yaralanan yolcu şikayetçi olacak

İstanbul'da Seyrantepe-Sanayi Mahallesi arasında sefer yapan metroda meydana gelen kazada yaralanan Fatih Çoban, mağdur olduğundan ötürü şikayetçi olduğunu söyledi.

DHA'dan Erhan Tekten'in haberine göre, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Fatih Çoban, sabah saat 08.45'te bindiği metrodan, hareket ettikten 200 metre sonra sesler gelmeye başladığını belirterek, kaza anını şöyle anlattı: “Metro 100-200 metre hareket ettikten sonra 'takur tukur' sesler gelmeye başladı. O anda metronun elektrikleri kesildi. Camdan bir demir profilin içeri girdiğini gördüm. Kendimi kaçırmaya çalıştığım sırada arkamdan bir demir profil daha içeri girdi. Benim arkamdan girip çıkınca ben yere devrildim.

'20-25 dakika ambulansın gelmesini bekledim'

Orada kanlar içinde yerde yattım. O ara içeride sirenler çalıyordu. Makinist hemen koşup yanıma geldi. Karşımda bir kadın ile çocuğu vardı. Kadın çığlık atıyordu. Metronun içinde ortalama 40-50 kişi vardı. Ama onlar başka vagondaydı. O vagondan gelen çığlık seslerini de duydum. Metronun içinde tadilat olduğunu ve çok kötü bir yerde kaldığımızı öğrendim. Yaklaşık 20-25 dakika itfaiye ve ambulansın gelmesini beklediğim. O anda lütfen bana yardım edin. Ben dayanamıyorum diye bağırmaya başladım. O arada makinist arkadaş telsizle anons yaptı. Diğer birimlerin hepsini çağırdı. Sağlık ekiplerinin şu anda içeri girmeye çalıştığını söyledi" dedi.

Vagonun raydan çıkmadığını ifade eden Fatih Çoban, "Camların patladığını duydum. Kendimi yere attım. İki tane demir çubuğu gördüm. Birisi yandan geldi. Birisi benim oturduğum yeri deldi zaten. Eğer ben orada otursaydım, büyük bir ihtimal ben ölmüştüm. Çünkü benim oturduğum yere geldi. Ben onu görünce kaçtım" şeklinde konuştu.

'Bir daha metroya binmem'

Medyada 'şikayetçi' olmayacağına yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyleyen Fatih Çoban, “Bundan sonra inanın bir daha metroya binmem. Bu korkuyu yaşadığım için. Mağdurum “ diye konuştu.