Hacıosman-Yenikapı metro hattına bağlı Seyrantepe-Sanayi Mahallesi hattında kaza meydana geldi. Birkaç aydır bakımda olan metro hattında vagonun raylardan çıkarak kaza yaptığı iddia edilirken, metronun ön vagonunu delen demir parçası bir yolcuya saplandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza anında metronun içinde olan bir yolcu ise Ekşi Sözlük'te kaza anını 'Titreme şiddeti epey arttı ve saniyeler içerisinde kaza gerçekleşti' sözleriyle anlattı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, makinist tarafından kumanda merkezine yapılan "Kaza nedeniyle durmak zorunda kaldım. Yolcuları tahliye edelim" anonsunun ardından tahliye işlemleri başladı. Metro vagonu içinde kalan ve büyük bir panik yaşayan yolcular tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili açıklamanın yapılacak incelemelerin ardından yapılacağı belirtildi.

Kaza sırasında metroda olan bir yolcu ise kaza anını şöyle anlattı:

“Kazanın gerçekleştiği ve bir yaralının olduğu vagonlardan birindeydim. Kaza anını anlatmak gerekirse, metro hafiften titremeye başladı, çok anormal bir durum olarak görmedik ama bir süre sonra titreme şiddeti epey arttı ve saniyeler içerisinde şu manzara gerçekleşti.

Bu manzaradan hemen sonra metrodaki acil çıkış düğmesine bastık ve sirenler çaldı. Şansımıza metronun her iki tarafında duvar değil de sağ tarafında inşaatın olduğu ve inşaat işçilerin olduğu boş bir alan vardı. Onlardan yardım istedik, kapı açıldı ve çıkmaya başladık. Ambulans istedik ve 30 dakika boyunca ambulans gelmedi ve o adam yaralı bi şekilde yerde yatmaya devam etti. Kazazedelerden biri metroda çalışan işçilere ‘Burada sağlık görevlisi yok mu hiç? başınıza bir şey gelse çağırabileceğiniz herhangi bir kimse?’ dedi ama işçilerin başını öne eğip susması durumun vehametini özetlemeye yetti. Kaza alanından çıkmak için de bu yolu kullandık"

Yaralı yolcu ameliyata alındı

Kazada demir çubuk'un kalçasından girmesiyle yaralanan Fatih Çoban adlı yolcu, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Bir demirin saplanması sonucu yaralanan 33 yaşındaki Çoban ameliyata alındı. Çoban'ın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işten evine döndüğü öğrenildi.