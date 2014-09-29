Metroda kalçasına demir saplanan kişinin babası: Bu Allah’ın yazısı

Seyrantepe'deki metro kazasına yaralanan Fatih Çoban'ın ameliyatı devam ediyor. Oğlunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Şeref Çoban, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Doğan Haber Ajansı’ndan Erhan Tekten’in haberine göre, oğlunun sabah eve gelmemesi üzerine telefonla aradığını ve ulaşamadığını belirterek, “Saat 10'da çayı koyayım da gelir diye düşündüm. O arada telefonum çaldı. Baktım oğlumun numarası. Sen neredesin diye sorduğumda telefondaki kişi ‘Seyrantepe Metrodan arıyorum. Oğlunuz ufak bir kaza geçirdi’ dedi. Oğlumun Okmeydanı Hastanesi'nde olduğunu söyledi. O şekilde buraya geldik” şeklinde konuştu.

Demir parçasının kalçasında olduğunu söyleyen Çoban, “İtfaiyeye haber vermişler. İtfaiye geliyor o demiri oradan kesiyor. Demirin ucu vidalı olduğu için organlara zarar veririz diye çıkartmıyorlar. Onun üzerine getirmişler hastaneye şu anda ameliyatta" dedi.

‘Ne yazılmışsa o gelir başa’

Olayda bir ihmal olmadığını belirten Çoban, “Burada bir amme hizmeti yapılıyor. Millet mağdur olmasın diye açmışlar. Yol bitmeden açmışlar. İnşaatı bitmeden açıyorlar. Bu Allah'ın yazısı. Ne yazılmışsa o gelir başa. Akacak kan damarda durmaz. İhmal varsa herkes cezasını çeker." şeklinde konuştu.

Kadir Topbaş telefon etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğluyla ilgilendiğini söyleyen Çoban,“ Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgilenmiş telefon etmiş buraya. Doktorlar, profesörler dahi ameliyatta. Belediye ilgilendi." Dedi.



Gazetecilerin “Dava açacak mısınız?" sorusuna ise Çoban “Şu an öyle bir düşüncemiz yok" şeklinde cevap verdi.