Metro çalışmasında yol çöktü

İzmir'de Üçyol-Üçkuyular arasındaki metro çalışmaları sırasında, tünelin Fahrettin Altay girişinde bir çökme meydana geldiği, gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "bölgedeki eski su kuyularından birinin yer altı sularının etkisiyle kayması nedeniyle yüzeyden 15 metre derinlikte bir çökme meydana geldiği" belirtildi.



Yüzeyde herhangi bir çökmenin olmadığı, ancak tedbir amaçlı olarak İnönü Caddesi'nin Üçkuyular çıkışındaki bölümünün trafiğe kapatıldığı duyuruldu.



Çökmeden sonra tünelin üzerine enjekte edilen betonun, 2-3 gün içinde mukavemet kazanacağı için bu süre içinde yolun araç trafiğine kapalı tutulabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki vatandaşların endişe etmelerini gerektiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedildi. (AA)



