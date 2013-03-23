T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Nanoteknolojide 3 boyutlu nesne devri

Nanoteknoloji araştırmalarında 3 boyutlu nesne tasarımları gün geçtikçe ilerliyor

23 Mart 2013 13:53

DNA Nanoteknolojisi'nde önemli bir adım atılarak iki ve üç boyutlu tasarım nesneleri geliştirildi.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Hao Yan, çalışma ekibi ile metrenin milyarda biri büyüklüğüne iki ve üç boyutlu nesneler üretmeyi başardı. Yan ve çalışma ekibi birlikte moleküler seviyede geometrik ve fiziksel nesne inşası üzerine çalışıyor.

Biyolojiden esinlenmiş mimari işleri çok küçük nesnelerin tasarlanması yönünde adımlar atan Yan ve ekibinin çalışmaları ilerde gen çalışmalarını da etkileyecek. Şimdilik tel çerçeve ile yaratılmış geometrik cisimler üzerine uğraşmalarına rağmen Yan "daha karmaşık yapılar inşa etmemize olanak veren tasarım prensipleri ihtiyacımız var" dedi.

Ekip, insan DNA'sında "Holliday kavşağı" diye adlandırılan yapı üzerine çalışıyor. Holliday kavşağı, sıradan bir dört yol kavşağı gibi çalışarak, iki farklı DNA ünitesinin buluşup bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlıyor. DNA'lar arasındaki bu bilgi alışverişi de dünyada birden çok canlı çeşidi olmasının anahtarı olarak görülüyor.

Yan ve ekibi amaçlarının Holliday Kavşağı'nın işlevini gören, farklı tasarım modelleri geliştirmek olduğunu belirtti.

ETİKETLER

nanoteknolojidna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24