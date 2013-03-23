Nanoteknolojide 3 boyutlu nesne devri

DNA Nanoteknolojisi'nde önemli bir adım atılarak iki ve üç boyutlu tasarım nesneleri geliştirildi.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Hao Yan, çalışma ekibi ile metrenin milyarda biri büyüklüğüne iki ve üç boyutlu nesneler üretmeyi başardı. Yan ve çalışma ekibi birlikte moleküler seviyede geometrik ve fiziksel nesne inşası üzerine çalışıyor.

Biyolojiden esinlenmiş mimari işleri çok küçük nesnelerin tasarlanması yönünde adımlar atan Yan ve ekibinin çalışmaları ilerde gen çalışmalarını da etkileyecek. Şimdilik tel çerçeve ile yaratılmış geometrik cisimler üzerine uğraşmalarına rağmen Yan "daha karmaşık yapılar inşa etmemize olanak veren tasarım prensipleri ihtiyacımız var" dedi.

Ekip, insan DNA'sında "Holliday kavşağı" diye adlandırılan yapı üzerine çalışıyor. Holliday kavşağı, sıradan bir dört yol kavşağı gibi çalışarak, iki farklı DNA ünitesinin buluşup bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlıyor. DNA'lar arasındaki bu bilgi alışverişi de dünyada birden çok canlı çeşidi olmasının anahtarı olarak görülüyor.

Yan ve ekibi amaçlarının Holliday Kavşağı'nın işlevini gören, farklı tasarım modelleri geliştirmek olduğunu belirtti.