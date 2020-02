MeToo'nun öncülerinden Argento'nun 18 yaşından küçükken ilişkiye girdiği iddia edilen Bennett: Korktum, utandım

Onlarca kadına cinsel saldırı, taciz ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'ı tecavüzle suçlayanlardan ve Hollywood'da başlayan #MeToo (Ben de) hareketinin önde gelen isimlerinden olan İtalyan aktris Asia Argento'nun 5 yıl önce henüz 18 yaşını doldurmadığı halde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen aktör ve müzisyen Jimmy Bennett, sessizliğini bozdu. Bennett, "Hakkımda konuşulacak olmasından korkuyor ve utanıyordum" dedi.

42 yaşındaki Argento'nun suçlamaları reddetmesinin ardından Hollywood Reporter sitesine yazılı açıklama yapan 22 yaşındaki ABD'li Bennett şu ifadeleri kullandı:

"Başta kendi yaşadıklarımı kimseye anlatmadım çünkü bana kötü davranan kişinin kendisiyle bu sorunu aşmayı seçmiştim. Yaşadığım travma, Argento'nun kendisinin de bir cinsel saldırı kurbanı olduğunu açıklamasıyla yeniden su yüzüne çıktı. Son birkaç gündür basın açıklaması yapmadım çünkü hakkımda konuşulacak olmasından korkuyor ve utanıyordum."

Bu arada magazin sitesi TMZ, Argento ve Bennett'a ait olduğunu yazdığı ve yatakta çekilmiş bir fotoğraf karesi paylaştı.

New York Times gazetesi, 2013'te Los Angeles'ta yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki nedeniyle Argento'nun Bennett'a 380.000 dolar verdiğini iddia etmişti. İddiaya göre ikili arasındaki cinsel ilişki Bennett'ın 17. yaş gününden 2 ay sonra, Argento'nun ise 37 yaşında olduğu sırada gerçekleşmişti.

Argento, temsilcisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "NYT'deki haberde yer alan içerikleri ayrıca ulusal ve uluslararası basında çıkan içerikleri şiddetle reddediyor ve karşı çıkıyorum. Tamamen yanlış olan bu haberleri okurken derinden sarsıldım ve üzüldüm. Bennett ile hiçbir zaman cinsel ilişkim olmadı" demişti.

İkili 2004'te 'The Heart Is Deceitful Above All Things' adlı filmde birlikte oynamış, Argento filmde Bennett'ın oynadığı karakterin annesini canlandırmıştı.