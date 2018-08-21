MeToo hareketinin öncülerinden Asia Argento cinsel saldırı ile suçlanıyor!

Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklayan ilk isimlerden biri olarak MeToo hareketinin öncülerinden olan, 2 ay önce intihar eden Anthony Bourdain'in sevgilisi Asia Argento, cinsel saldırıyla suçlanıyor.

New York Times gazetesinin iddiasına göre Argento kendisini cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Jimmy Bennett'e 380 bin dolar ödedi.

Haberini ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandıran New York Times, Bennett'in İtalyan oyuncuyu 2013 yılında Californiya'da bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığını iddia ediyor.

Habere göre Bennett'in avukatları cinsel saldırının genç müzisyeni travmatize ettiğini öne sürüyor. Olay yaşandığı sırada Jimmy Bennett 17, Asia Argento ise 37 yaşındaydı. Olayın geçtiği California eyaletinde cinsel rüşt yaşı ise 18.

Harvey Weinstein'ın 1997 yılında Cannes Film Festivali sırasında, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini belirten Argento MeToo Hareketi'nin de öncülerindendi. Mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinde konuşan Argento, "Artık zaman değişti, hiç endişe duymadan istediğinizi yapamayacaksınız" demişti.

2 ay önce Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edilmişti.