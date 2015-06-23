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Politika

Metni yanlış okuyan Efkan Ala yeminini tekrarlamak zorunda kaldı

Efkan Ala'nın yemini sırasında bazı milletvekilleri 'anayasayı tanımıyorum' sözleri nedeniyle Ala'yı protesto etti

23 Haziran 2015 22:06

AKP Milletvekili Efkan Ala, TBMM’deki yemin töreninde bir kelimeye takılması üzerine geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal tarafından uyarılarak yeminini tekrarlamak zorunda kaldı.

Genel Kurul'da yemin sırası Erzurum iline geldiğinde, eski İçişleri Bakanı ve AKP Erzurum Milletvekili Efkan Ala kürsüye geldi. Bu sırada, bazı CHP ve MHP'li milletvekilleri, "Anayasa'ya uymayacaksan yemin etme, 'Anayasa yok diyordun niye yemin ediyorsun Anayasa önünde" diye laf attı. AKP sıralarından bazı milletvekilleri ise CHP ve MHP'lilere "susun" diye bağırdı.

Birleşimi yöneten Geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal, Ala'nın yemini eksik okuduğunu belirterek, yeniden okumasını istedi. Ala, ikinci kez and içtikten sonra yerine oturdu.

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