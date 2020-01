Metiner: "Malum zat hayır vermiş" diye yazdım, Gül ve Davutoğlu'nun adını anmadım; Fehmi Koru'ya sorsunlar

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkmasının ardından ifade ettiği "Bülent Arınç ve Suat Kılıç'ın gönül dünyamızda yeri yok" şeklindeki sözlerini tekrarladı. AKP'li Metiner, eski bakanlar hakkında "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" dedi. Fehmi Koru hakkında da "Bizim mahalleden değil" diyen AKP'li Metiner, "Bülent Arınç ve Suat Kılıç üzerinden yaptığım eleştiriye Fehmi Koru yanıt veriyor. Merak edenler Fehmi Koru’ya sorsunlar. Hem bizim mahallede, parti içinde olup hem ağır top diye tanımladığı insanların oylarını rengini bana değil, ona sorsunlar" ifadesini kullandı.

Daha önce sarf ettiği "Kimin sesi olduğu bilinen Koru’dan öğreniyoruz ki malûm zevat 'hayır' demiş referandumda" sözleriyle ilgili açıklama yapan Metiner, "Ne Gül ne de Davutoğlu’nun ismini vermediğim halde birilerinin Fehmi Koru’ya cevap verirken bu iki ismi de eleştirdiğimi varsayımına dayanması spekülasyondan ibaret. Her ikisinin ismini vermiş değilim. Her ikisini eleştirmek istersem adlarını anarak eleştiririm. Buna yüreğim de, cesaretim de yeter" dedi.

Ne olmuştu?

Fehmi Koru, eski Naşbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 4 dönem milletvekili seçildiği Manisa'da 'hayır' oranın yüzde 54.3 çıkması üzerine "Arınç için 'Gönlümüzde yeri yok' demiş bir AKP'li; Manisa bu yüzden kaybedilmiş olmasın?" demişti. AKP'li Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "malûm zat" diye andığı iddia edilerek, "Pensilvanya’nın mutemet adamı F. Koru anında bana 'AKP’li vekil' diyerek cevap verdi. Bu vesileyle bir konuya da açıklık kazandırmış oldu Koru. Kimin sesi olduğu bilinen Koru’dan öğreniyoruz ki malûm zevat 'hayır' demiş referandumda. Reis'in arkasından kumpas kuranlar nedense fitneci olmuyorlar da, biz onları eleştirdiğimiz zaman mı oluyoruz?" ifadesini kullanmıştı.

Metiner, T24'e, "Fehmi Koru bizim mahallemizden biri değil ki; Bülent Arınç’ı da ilk defa eleştirmiyorum, Gül’ü eleştirmek istersem ismini verecek kadar cesaretim var" dedi. "Mahalle"de kavga olmadığını savunan Metiner, "Dün, eleştiri bir haktır, eleştiriyle parti güçlenir diyenler, şimdi Bülent Arınç ve benzerleri eleştirilince birileri bizi fitnecilikle suçlamaya başladı, iki kelimelik bir eleştiriden rahatsızlık duymaya başladılar" dedi.

Fehmi Koru’nun yazısına da yüklenen Metiner, "Merak edenler Fehmi Koru’ya sorsunlar hem bizim mahallede, parti içinde olup hem ‘ağır top’ diye tanımladığı insanların oylarını rengini bana değil ona sorsunlar" diye konuştu.

Metiner'in T24'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Başka mahallelilerin hassasiyetleriyle bize husumet besleyen Fehmi Koru"

"Bizim mahallede bir kavga yok; bizim mahalledekilerle de kavga yok. Başka mahallelere savrulmuş, başka mahallelilerin hassasiyetleri doğrultusunda bize husumet besleyen Fehmi Koru gibi birinin bana vermiş olduğu bir cevap üzerine yapmış olduğum bir açıklamadır bu. Fehmi Koru hangi mahallenin adamıdır bunu tartışmak bana düşmez ama Pensilvanya’nın mutemet adamı olduğu herkesçe bilinir.

"Bülent Arınç’ı da ilk kez eleştiriyor değilim. 17-25 süreci içinde de defalarca kendisini eleştirdim. Arınç’la çok eskiye dayanan bir tanışıklığımız vardır. Sanki Arınç’ı ilk defa eleştiriyormuşum gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, bu doğru değil. Ben Bülent Arınç’a hükümet sözcüsüyken bile birçok eleştiri var. Cumhurbaşkanımıza yönelik eleştirilerine karşı vermiş olduğum çok sayıda demeç var.

"Fehmi Koru gibi Pensilvanya’nın mutemet adamı"

"Fehmi Konu denilen Pensilvanya’nın mutemet adamını cevap verirken kastettiğim kişiler arasında Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun olduğunu söyleyenler kendi karınlarından konuşuyorlar. Her ikisinin ismini vermiş değilim, her ikisini eleştirmek istersem adlarını anarak eleştiririm buna yüreğim de, cesaretimde yeter. Ne Gül ne de Davutoğlu’nun ismini vermediğim halde birilerinin Fehmi Koru’ya cevap verirken bu iki ismi de eleştirdiğimi varsayımına dayanması spekülasyondan ibaret. Bunu asla kabul etmiyorum. Gül ve Davutoğlu’nun hayır deyip demedikleri kendilerini ilgilendirir. Oylarının rengini günün birinde açıklarlarsa tarihe anlamlı bir not düşmüş olurlar ve biz de öğrenmiş oluruz.

"Bülent Arınç ve benzerleri eleştirilince bizi fitnecilikle suçlamaya başladılar"

"Ama ben Bülent Arınç ve Suat Kılıç gibilerin gönül dünyamızda artık yerimizin olmadığını söyledim, bunu bu kadar abartacak kavga var gibi durum olduğu kanaatinde değilim. Liderimize çok sayıda ağır eleştiriler yapıldı. Biz bu eleştirilere kendimizce cevap verdiğimizde birileri eleştiriden niye rahatsız oluyorsunuz? 'Eleştiri, ifade özgürlüğü bir haktır, parti ancak bu eleştirilerle güçlenir' diyorlardı. Şimdi Bülent Arınç ve benzerleri eleştirilince birileri bizi fitnecilikle suçlamaya başladı. Eleştiri bir haktır, eleştiriyle parti güçlenir diyenler, iki kelimelik bir eleştiriden rahatsızlık duymaya başladılar. Parti içinde fitnecilik yapılıyor demeye başladılar. Bunlar hoş şeyler değil.

"Arınç ve etrafından kümeleyenler şimdi rahatsızlık duyuyorlar"

"(Kimler bunları yapanlar sorusuna) Daha önce kendilerini Bülent Arınç ve benzerlerinin etrafından kümeleyenler şimdi onlara dönük eleştirilerden rahatsızlık duyuyorlar. Biz partimizin içinde bölünme yoktur. Asla kavga yoktur. Bizim mahallemizde asla kavga yoktur. Kendi insanımızla hiçbir şekilde kavgamız olmuş. Liderimizin etrafında kenetlenmiş bir bütünüz. Liderinize yönelik şurada burada getirenlere bizim de eleştiri getirme hakkımız vardır.

"Gül ve Davutoğlu’nun adını anmadım"

"Kendilerine ağır suçlamalar getirmiş değiliz. Ben getirmiş değilim. Başkaları ne söylüyor beni ilgilendirmez. Ben konuşmamda ve köşe yazımda şahıslara yönelik belden aşağı ve hakaret anlamına gelebilecek sözler söylemiş değilim. Söylediklerim ortadadır. Eleştiri sınırları içindedir. Yazımda Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nu anmış değilim. İsimlerini vererek eleştirmiş değilim. Oylarının rengi üzerinden de spekülasyon yapmış değilim. Sadece Fehmi Koru’nun bana cevap veren yazısında savunduğu zevattan bahsetmişim. Koru’nun o yazısında hangi zevatı savunduğu görülebilir. Fehmi Koru’ya sorsunlar çünkü o ‘Bu insanlar diye’ başlıyor kimleri kastediyorsa, saha inmiş olsalardı referandum sonucunun hayır lehinde ortaya çıkacağını söylüyor. Fehmi Koru bu zevatın kim olduğunu söylesin. Ben Koru’nun savunduğu zevatın eleştirisini yaparım çünkü Bülent Arınç ve Suat Kılıç üzerinden yaptığım eleştiriye Fehmi Koru yanıt veriyor.

"Dolayısıyla benim kimi kastederek ne söylediğim bellidir. Malum zevattan kimi kastettiğimi bana değil, Fehmi Koru’ya sorsunlar. Bizim mahallede kimin hayır cevap verip vermediğini demek ki çok iyi biliyor. Biz o bilgiye sahip değiliz. Kimsenin oyları üzerinde tartışma yapıyor değiliz. Fehmi Koru belli ki adına konuştuğu insanların her kimse oylarının rengini de biliyor ki sahaya inmiş olsalardı bu ağır toplar bu referandum hayır lehinde sonuçlanırdı. Bu da sizin için nimettir diye bizim başımıza kakıyor. Merak edenler Fehmi Koru’ya sorsunlar hem bizim mahallede, parti içinde olup hem ağır top diye tanımladığı insanların oylarını rengini bana değil, ona sorsunlar."