Metiner: Düşmanlarınızın yöntemleriyle onları alt etmeyi düşündüğünüz gün insanlar için güvenilir bir liman olmaktan çıkacağınızı unutmayın

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, insanların tavır ve sözlerinden dolayı insanın ilkelerinden taviz verememesini önererek “Kendiniz olmaktan çıkarsanız kaybedersiniz” dedi.

Kur'an-ı Kerim’den alıntılar yapan Metiner, “Yeryüzünde Tanrılık iddiasında bulunan Fravun’a bile sözün en güzelini en hikmetli ve en güzel bir şekilde iletmek öğüdünü veriyor Rabbimiz Hz. Musa’ya ve kardeşi Harun’a. Siz tebliğle yükümlüsünüz. Zorla değiştirmekle değil. Kalplerini değiştiremediğiniz insanların bedenleri üzerinde kurduğunuz iktidar sadece münafıkların sayısını arttırır bilesiniz. Marifet asıl kalpten değişimi gerçekleştirmektir. Kalbini değiştirdiğiniz sizindir zaten. Asıl değişim, güzel sözle başlar” diye yazdı.

Hiç kimsenin her yönüyle kötü, her bakımdan iyi olmadığını ifade eden Metiner, bazı önerilerde bulunarak, “Harbe tutuştuğunuz düşman sivilleri öldürüyor veya sivil yerleşim yerlerini bombalayarak katliam yapıyor diye siz aynı yönteme başvurursanız ne farkınız kalır düşmanınızdan. Meşruiyet sınırını aştığınız an düşmandan farkınız kalmaz sizin” dedi.

“Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan hiç kimseyi peşinen suçlu-mücrim ilan etmemelisiniz” diyen Metiner, “Elhasıl: Başkalarına göre kendinizi konumlandırmamalısınız. O başkaları velev ki düşmanlarınız bile olsa onların yöntemleriyle onları alt etmeyi düşündüğünüz gün kendiniz olmaktan çıkacağınızı, en önemlisi de insanlar için güvenilir bir liman olmaktan çıkacağınızı unutmamalısınız” şeklinde yazdı.

