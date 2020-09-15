AKP'li Metiner: Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hâlâ FETÖ’cüler varmış...

Operasyonun basına yansımasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Metiner, devletin kurumlarında hâlâ 'FETÖ’cü isimlerin olduğunu söyledi.

İsim vermeden Soylu ile yaşadığı tartışmaya atıfta bulunduğu düşünülen Metiner şu ifadeleri kullandı:

“Dikkat… Gözaltına alınan FETÖ’cülerden biri İlçe Jandarma Komutanı… Ayrıca başka muvazzaflar da var… Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ’cüler varmış… İzmir Başsavcımızı yürekten kutluyorum…”

"Bizden size ekmek çıkmaz"

Metiner söz konusu tweetin Soylu'ya gönderme olarak algılanmasına tepki gösterirken, "FETÖ bahsinde her attığım tweeti İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bağlamanız ne kadar sorunlu bir bakış açınız olduğuna işarettir. Soylu kardeşimle bakış açımız, davamız, hassasiyetlerimiz ve kıblemiz aynıdır. Bizden size ekmek çıkmaz. Başka kapıya!" ifadesini kullandı.

AKP'li Metiner ile Soylu tartışmasında neler yaşandı?

AKP’li Metiner, bir tartışma programında yaptığı açıklamada FETÖ geçmişi olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı’nda kritik noktalara getirildiğini öne sürerken, “Nedamet (pişmanlık) gösterdi, sahiplenmemiz lazım adı altında eğer bu tür atamalar yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız” demişti.

Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Soylu ise nedamet (pişmanlık) getirdiği gerekçesiyle göreve getirdiği kimsenin olmadığını savunarak, “Sağın solun söylemesiyle iş yapacak adam değilim. Ben hükûmetin politikasını uyguluyorum. Bu laflar ağrıma gider. Bir tek FETÖ’cü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir” ifadesini kullanmıştı.

Canlı yayında başlayan tartışma, daha sonra Twitter’dan devam etmişti. Metiner, yayınladığı uzun bir açıklamada İçişleri Bakanı’na yönelik bir dizi ithamda bulunmuştu. Soylu da Metiner’e şöyle cevap vermişti:

"Bakara 10. Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır."

Metiner en son olarak Soylu’ya “Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz” demişti.

TIKLAYIN - AKP'li Metiner: Soylu ile abi kardeşiz

TIKLAYIN - FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edilmiş