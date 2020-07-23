FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi mi?

Türkiye devlet kadrolarındaki kripto FETÖ’cüleri tartışırken, darbe girişimi sonrası haklarında işlem yapılan bazı mülki idare yöneticileri halen görevde olduğu belirtildi.

Söz konusu iddiayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir" denildi.

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AKP'li Mehmet Metiner ile tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmedim” sözleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile yeni bir boyut kazandı. 15 Temmuz sonrası haklarında FETÖ'den işlem yapılan bazı isimlerin halen mülki idare yöneticisi olarak görevini sürdürdüğü belirtildi.

Kaymakam olarak görev yaparken savcılığa başvurarak itirafçı olan kaymakam Ömer Faruk Yüce ve Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu’nun halen görev yaptığı ifade edildi. Benzer şekilde 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den işlem gören bazı isimler de halen kaymakamlık görevini sürdürdüğü aktarıldı.

AKP'li Metiner ile Soylu tartışmasında neler yaşandı? AKP’li Metiner, bir tartışma programında yaptığı açıklamada FETÖ geçmişi olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı’nda kritik noktalara getirildiğini öne sürerken, “Nedamet (pişmanlık) gösterdi, sahiplenmemiz lazım adı altında eğer bu tür atamalar yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız” demişti. Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Soylu ise nedamet (pişmanlık) getirdiği gerekçesiyle göreve getirdiği kimsenin olmadığını savunarak, “Sağın solun söylemesiyle iş yapacak adam değilim. Ben hükümetin politikasını uyguluyorum. Bu laflar ağrıma gider. Bir tek FETÖ’cü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir” ifadesini kullanmıştı.

O iki isim halen görevde

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Yozgat Çayıralan Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yakup Ömeroğlu, darbe girişimi sonrası FETÖ'nün mülkiye imamı Yusuf Acar'ın itiraflarının ardından Tokat Başsavacılığı'na gidip itirafçı oldu.

Ömeroğlu, 2011'de Niğde'de kaymakamlık stajına başladığını, Mülkiye Müfettişi olarak bildiği Hasan isimli kişinin kendilerinden sorumlu olduğunu, himmet verdiğini itiraf etti. Yurtdışı staj döneminde 2 kez Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı. Ömer Faruk Yüce de 2012'de İngiltere'ye yüksek lisans için gönderildiğini, burada FETÖ elebaşını ziyaret etmesi için yönlendirildiğini itiraf etti. Yüce, “Gülen'in evinde 3 gün kaldım” dedi.

Her iki isim hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle dava açıldı. Ömeroğlu halen Ağrı Vali Yardımcısı, Yüce ise Derecik Kaymakamı.

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı iken tutuklanan Hidayet Sarı, Sivas Suşehri Kaymakamı oldu.

FETÖ'den tutuklanan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, önce İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne, 14 Temmuz 2020 kararnamesi ile de Manisa Vali Yardımcılığı'na atandı.

FETÖ'den tutuklanan Mardin Vali Yardımcısı Müfit Gültekin, 14 Temmuz 2020'de Osmaniye Vali Yardımcılığı'na atandı.