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Kültür-Sanat

Metin Üstündağ'ın yeni mizah dergisi 'PaSPaS' raflardaki yerini aldı

Üstündağ'ın, 'Haftalık Kültür Fizik Dergisi' mottosu ile hazırladığı 'PaSPaS' yayın hayatına 26 Nisan'da başladı

29 Nisan 2018 22:57

Metin Üstündağ'ın, 'Haftalık Kültür Fizik Dergisi’ mottosu ile hazırladığı 'PaSPaS' isimli mizah dergisi yayın hayatına başladı.

PaSPaS Kültür Fizik Dergisi, alışılmış mizah dergisi kalıplarından farklı olarak edebiyat , kültür, sanat, siyaset, spor, kaliteli magazin ve mizahı harmanlıyor.

Geniş yelpazeli yazar çizer kadrosu ile 89.5 milyonu kucaklayacak yeni bir mizah anlayışı, sağlıklı çalışan  bir medya  ile 9 metre 15 cm'lik barajı kaldırma iddiasında.

26 Nisan'da ilk sayısı yayımlanan dergi, her cuma raflardaki yerini alacak.

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Metin ÜstündağPaspasdergi

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