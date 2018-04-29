Metin Üstündağ'ın yeni mizah dergisi 'PaSPaS' raflardaki yerini aldı

Metin Üstündağ'ın, 'Haftalık Kültür Fizik Dergisi’ mottosu ile hazırladığı 'PaSPaS' isimli mizah dergisi yayın hayatına başladı.

PaSPaS Kültür Fizik Dergisi, alışılmış mizah dergisi kalıplarından farklı olarak edebiyat , kültür, sanat, siyaset, spor, kaliteli magazin ve mizahı harmanlıyor.

Geniş yelpazeli yazar çizer kadrosu ile 89.5 milyonu kucaklayacak yeni bir mizah anlayışı, sağlıklı çalışan bir medya ile 9 metre 15 cm'lik barajı kaldırma iddiasında.

26 Nisan'da ilk sayısı yayımlanan dergi, her cuma raflardaki yerini alacak.