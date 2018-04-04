Metin Uca'dan 'çok püsür'lü tarihi komedi oyunu: Bunu mu Demek İstedin?

Metin Uca’nın “çok püsür”lü tarihi komedi oyunu “Bunu mu Demek İstedim?”, 12 Nisan Perşembe akşamı Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği yararına Profilo Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Doç. Dr. Özlem Kumrular’ın yazdığı, Uca’nın oyunlaştırıp sahneye taşıdığı, “Bunu mu Demek İstedim?”, seyircileri tarihte hiç bilmedikleri, hiç duymadıkları çok eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

“Bunu mu Demek İstedim?”de Metin Uca, tarihteki ilgi çekici hikâyeleri kendine özgü eğlenceli üslubuyla anlatıyor. Oyunda ilk kez kaka tanrısıyla tanışan, kaybedilen savaşların nasıl içecek adlarına döndüğüne şaşıran seyirciler kadın-erkek ilişkileri, yeme- içme kültürü ve tuvalet üstüne akıl karıştıran sorulara gülerek yanıtlar buluyor.

Çatalın üçüncü dişi nasıl bulundu? Pantolon düğmeleri yerine daha önce ne kullanılıyordu? Tarih, bize anlatılan büyük adamların tarihi mi yoksa küçük detaylar her şeyi değiştirir mi? Hitit usulü kaburga dolmasından Arapların alkolü bulmasına, kestane yerken dünya değiştiren Papa’lardan Abdülhamid’in baş hafiyesi, oyunlara konu olmuş Fehim Paşa’nın hiç inanamayacağınız, ağzınızı iki karış açık bırakacak içki arkadaşına kadar hiçbir yerde duymadığınız küçük tarihi öyküler “çok püsür”lü tarihi komedi “Bunu mu Demek İstedim?”de!

Metin Uca’ın, 12 Nisan 2018 Perşembe akşamı saat 20.30’da Profilo Kültür Merkezi’nde, Etnik Popüler Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği (EPOS7) yararına sahneleyeceği “Bunu mu Demek İstedim?” oyununun biletleri Profilo Kültür Merkezi Gişesi’nden temin edilebilir.