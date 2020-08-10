Metin Uca'dan Koronavirüs öyküleri: Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir Mi Yarasa?

Sunucu ve yazar Metin Uca’nın tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını günlerini ve Türkiye’nin Koronavirüs öykülerini anlattığı Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir Mi Yarasa? adlı yeni kitabı İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Uca’nın İnkılâp Kitabevi’nden çıkan ilk çalışması Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir Mi Yarasa?, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkların tarihsel ve siyasal yansımalarının bir panoramasını sunarken, Türkiye’nin kendine özgü Koronavirüs hallerini de okuyucularına aktarıyor. Uca kitabında değişen hayatlar, alışkanlıklar ve bunların nedenleri konusunda komplo iddialarını ve cevap sanılan cevaplara yer veriyor.