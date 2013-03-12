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Yaşam

Metin Serezli sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanıyor

Serezli için Teşvikiye Camisi'nde tören düzenlendi

12 Mart 2013 16:18

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli (79) son yolculuğuna uğurlanıyor. Eşi Nevra Serezli ile oğlu Murat Serezli cenazede birbirlerine destek oldu.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve önceki sabah yaşamını yitiren Metin Serezli için Teşvikiye Camisi'nde tören düzenlendi.

Sabah saatlerinde Teşvikiye Camisi'ne getirilen Metin Serezli'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Usta oyuncu'nun cenazesine Erol Evgin, Haldun Dormen, Tuncel Kurtiz, Ata Demirer, Demet Akbağ gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Usta oyuncunun vasiyeti üzerine cenazeden önce anma töreni düzenlenmedi.

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