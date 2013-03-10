Metin Serezli yaşamını yitirdi!

Usta tiyatrocu Metin Serezli (79) bu sabah hayata veda etti.
Uzun süredir akciğer kanseri tedavi gören Serezli bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.
Eşinin uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyen Nevra Serezli "Bu sabah 07.10'da son nefesini verdi. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum çok üzgünüm. Muhtemelen cenazesini salı günü Teşvikiye Camii'nden kaldıracağız. Kendisi özellikle anma töreni yapılmamasını istedi" dedi.
Tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 79 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli'nin cenazesinin, 12 Mart'ta toprağa verilecek. sanatçının cenazesinin salı günü öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Metin Serezli kimdir?
Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli, sanat yaşamında çok sayıda oyun ve filmde rol aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Serezli, 1934'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümlerinde okudu. 1954'te İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa atılan Serezli, Erlangen, Bristol ve Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katıldı.
1955'te ''Dormen Tiyatro''sunun ilk oyunu olan ''Papaz Kaçtı'' komedisi ile profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı, bugüne kadar tiyatrodan hiç kopmadı. Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Altan Erbulak ile birlikte kurduğu ''Çevre Tiyatrosu'' ve son yıllarda görev aldığı ''Tiyatro İstanbul''da 100'den fazla oyunda rol aldı, 28 oyun ve 5 müzikali yönetti.
200'den fazla radyo oyununda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan sanatçı, 50'den fazla film çevirdi, birçok dizide oyuncu ve sunucu olarak görev yaptı.
Avni Dilligil, Afife Jale, Üniversiteler Birliği, İsmail Dümbüllü ve Lions en iyi oyuncu ödüllerinin sahibi olan Metin Serezli, iki çocuk babasıydı.
Tiyatro oyunları
Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare - 2009
Kim O : Ray CooneyGene Stone - Tiyatrokare - 2008
Tepe Taklak : Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul - 2005
Kaçamak : Gerard Lauzier - Tiyatro İstanbul - 2004
Pembe Pırlantalar : Michael Pertwee - Tiyatro İstanbul - 2002
Çılgın Hafta Sonu : Marc Camoletti - Tiyatro İstanbul - 2001
Sylvia : A.R.Gurney - Tiyatro İstanbul - 2000
Hayvanat Bahçesi : Edward Albee
Aşk
Bu Filmi Görmüştüm
Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995
Muhteşem İkili : Dormen Tiyatrosu - 1994
Beşten Yediye : Dormen Tiyatrosu - 1993
Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - 1991
Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Paramparça : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1966
Puntila Ağa ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu - 1965
Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu - 1964
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Sokak Kızı İrma : Alexandre BreffortMarguerite Monnot - Dormen Tiyatrosu - 1961
Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959
Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958
Çikolata Asker : Dormen Tiyatrosu - 1957
Beş Parmak : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu
Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1955
Filmleri
Sihirli Annem 2011
Ay Işığı 2008
Sihirli Annem 2003
Son 2001
Yüzleşme 1996
Palavra Aşklar 1995
Darbe 1990
Necip Fazıl Kısakürek 1988
Kavanozdaki Adam 1987
Nefret 1984
Metres 1983
Gecelerin Kadını 1983
Sarışın Tehlike 1980
Zübük Yaşar 1980
Talihli Amele 1980
Özgürlüğün Bedeli 1977
Ceza 1974
Beddua / Günahsız Kadın 1973
Sisli Hatıralar Atıf 1972
Gümüş Gerdanlık Kemal 1972
Kopuk 1972
Falcı Kenan 1972
Unutulan Kadın 1971
Senede Bir Gün 1971
Son Hıçkırık 1971
Bütün Anneler Melektir 1971
Melek mi Şeytan mı? / Asrın Kadını 1971
On Küçük Şeytan 1971
Aşk Uğruna 1971
Hayat Sevince Güzel 1971
Sürgünden Geliyorum 1971
Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971
Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
Ayşecik Sana Tapıyorum 1970
Yavrum Ali 1970
Seven Ne Yapmaz 1970
Şoför Nebahat 1970
Dağlar Kızı Reyhan 1969
Yaralı Kalp 1969
Ayşecik'le Ömercik 1969
Kuduz Recep 1967
Damgalı Kadın 1966
Bozuk Düzen 1965
Güzel Bir Gün İçin 1965
Sensiz Yıllar 1960
Ayşe'nin Çilesi 1958
Son Saadet 1958