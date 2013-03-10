Metin Serezli yaşamını yitirdi!

Usta tiyatrocu Metin Serezli (79) bu sabah hayata veda etti.

Uzun süredir akciğer kanseri tedavi gören Serezli bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Eşinin uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyen Nevra Serezli "Bu sabah 07.10'da son nefesini verdi. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum çok üzgünüm. Muhtemelen cenazesini salı günü Teşvikiye Camii'nden kaldıracağız. Kendisi özellikle anma töreni yapılmamasını istedi" dedi.

Tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 79 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli'nin cenazesinin, 12 Mart'ta toprağa verilecek. sanatçının cenazesinin salı günü öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Metin Serezli kimdir?



Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli, sanat yaşamında çok sayıda oyun ve filmde rol aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Serezli, 1934'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümlerinde okudu. 1954'te İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa atılan Serezli, Erlangen, Bristol ve Avignon festivallerine oyuncu ve Türkiye delegesi olarak katıldı.

1955'te ''Dormen Tiyatro''sunun ilk oyunu olan ''Papaz Kaçtı'' komedisi ile profesyonel tiyatro hayatına başlayan sanatçı, bugüne kadar tiyatrodan hiç kopmadı. Dormen Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Altan Erbulak ile birlikte kurduğu ''Çevre Tiyatrosu'' ve son yıllarda görev aldığı ''Tiyatro İstanbul''da 100'den fazla oyunda rol aldı, 28 oyun ve 5 müzikali yönetti.

200'den fazla radyo oyununda yönetmen ve oyuncu olarak görev alan sanatçı, 50'den fazla film çevirdi, birçok dizide oyuncu ve sunucu olarak görev yaptı.

Avni Dilligil, Afife Jale, Üniversiteler Birliği, İsmail Dümbüllü ve Lions en iyi oyuncu ödüllerinin sahibi olan Metin Serezli, iki çocuk babasıydı.

Tiyatro oyunları

Bu Da Benim Ailem : Sandberg+Firner - Tiyatrokare - 2009

Kim O : Ray CooneyGene Stone - Tiyatrokare - 2008

Tepe Taklak : Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul - 2005

Kaçamak : Gerard Lauzier - Tiyatro İstanbul - 2004

Pembe Pırlantalar : Michael Pertwee - Tiyatro İstanbul - 2002

Çılgın Hafta Sonu : Marc Camoletti - Tiyatro İstanbul - 2001

Sylvia : A.R.Gurney - Tiyatro İstanbul - 2000

Hayvanat Bahçesi : Edward Albee

Aşk

Bu Filmi Görmüştüm

Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

Muhteşem İkili : Dormen Tiyatrosu - 1994

Beşten Yediye : Dormen Tiyatrosu - 1993

Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno - 1991

Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Paramparça : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu - 1966

Puntila Ağa ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu - 1965

Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu - 1964

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Sokak Kızı İrma : Alexandre BreffortMarguerite Monnot - Dormen Tiyatrosu - 1961

Müfettiş : Nikolay Gogol - Dormen Tiyatrosu - 1959

Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

Çikolata Asker : Dormen Tiyatrosu - 1957

Beş Parmak : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu

Papaz Kaçtı : Phillip King - Dormen Tiyatrosu - 1955



Filmleri

Sihirli Annem 2011

Ay Işığı 2008

Sihirli Annem 2003

Son 2001

Yüzleşme 1996

Palavra Aşklar 1995

Darbe 1990

Necip Fazıl Kısakürek 1988

Kavanozdaki Adam 1987

Nefret 1984

Metres 1983

Gecelerin Kadını 1983

Sarışın Tehlike 1980

Zübük Yaşar 1980

Talihli Amele 1980

Özgürlüğün Bedeli 1977

Ceza 1974

Beddua / Günahsız Kadın 1973

Sisli Hatıralar Atıf 1972

Gümüş Gerdanlık Kemal 1972

Kopuk 1972

Falcı Kenan 1972

Unutulan Kadın 1971

Senede Bir Gün 1971

Son Hıçkırık 1971

Bütün Anneler Melektir 1971

Melek mi Şeytan mı? / Asrın Kadını 1971

On Küçük Şeytan 1971

Aşk Uğruna 1971

Hayat Sevince Güzel 1971

Sürgünden Geliyorum 1971

Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım 1971

Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971

Ayşecik Sana Tapıyorum 1970

Yavrum Ali 1970

Seven Ne Yapmaz 1970

Şoför Nebahat 1970

Dağlar Kızı Reyhan 1969

Yaralı Kalp 1969

Ayşecik'le Ömercik 1969

Kuduz Recep 1967

Damgalı Kadın 1966

Bozuk Düzen 1965

Güzel Bir Gün İçin 1965

Sensiz Yıllar 1960

Ayşe'nin Çilesi 1958

Son Saadet 1958