Metin Şentürk İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı oldu

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk 7 Haziran genel seçimleri için İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu. Şentürk, "Engelli haklarının görmezden gelinmemesi için 'Görmezden Gelme' sloganı ile çalışmalar yapacağız" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kuruluna gelerek başvurusunu yapan Şentürk'ü babası Şükrü Şentürk de yalnız bırakmadı.

‘Görüş açım dar’

Cem Tursun’un DHA’da yer alan haberine göre, adliye çıkışında adaylığına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentürk “Bugün benim için tarihi bir gün. İstanbul 2. Bölge bağımsız Milletvekili Adaylığımızı başvurusunu yaptık. İnşallah tüm engelliler camiası için güzel projeleri gerçekleştirmek adına hayırlı bir başvuru olur. Önümüzdeki süreç bizim engelleri kaldırma sürecini başlatmak adında çok önemli" diye konuştu. “Allahın yardımı milletin desteği ve baba duası ile bu işi halledeceğiz" diyen Metin Şentürk "İçeride görüşme nasıl geçti?" sorusuna ise ise esprili bir şekilde “Ben görüşemedim. Görüş açım dar" diye yanıt verdi.

Sloganımız, 'Görmezden Gelme’

Daha sonra içeride bir görüşme olmadığını sadece başvuru evraklarını teslim etkilerini kaydeden Şentürk, “İnşallah 2 aylık maratonun ardında yeniden görüşeceğiz. Engelli haklarının görmezden gelinmemesi, İnsani haklarının görmezden gelinmemesi ve bütün hayati hakları ile ilgili hiç kimsenin bunları görmezden gelmemesi için çalışmalar yapacağız. Bu yüzden kampanya sloganımız. 'Görmezden Gelme'. Kampanyamızla ilgili bilgi almak isteyenler www.gormezdengelme.org 'tan bilgi alabilirler" dedi.

Neden siyasi bir partiden aday olmadığı sorusuna ise Şentürk, "Her partinin kapısını rahatça çalabilmek için her partiden her şeyi isteyebilmek için böyle bir şeye başvurduk. Bağımsızız ama herkes için çalışıyoruz" diye yanıt verdi.

Oğlu için çok mutlu olduğunu belirten Baba Şükrü Şentürk de, “Ne mutlu bana ki Allah bana böyle bir evlat nasip etmiş" derken duygulandı. Bu sırada Metin Şentürk'te babasına sarılarak 'Ne mutlu senin gibi bir babam var' dedi. Şentürk açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.