Metin-Kemal Kahraman'dan yeni albüm: Sümbülteber

T24 Haber Merkezi

Uzun yıllardır ürettikleri eserleri kültürel bağlamıyla müzikseverlerle buluşturan Metin - Kemal Kahraman'ın son albümü müzikseverlerle buluşuyor. Albüm adını şair Turgut Uyar'ın Kırlardan Geliyor şiirinden alıyor.

Metin – Kemal Kahraman, Sümbülteber isimli albümlerinin ilk şarkısı Ey Kör ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Ey Kör bir Ömer Hayyam rubaisi, Mustafa Yılgör bestesi.

Ey Kör ilk kez 90’lı yılların sonunda, bizzat Mustafa Yılgör’ün kurucuları arasında yer aldığı Grup Buse tarafından seslendirildi. O yıllardan itibaren Kahraman kardeşlerin de özellikle dost ortamlarında, bazen de konserlerde severek söyledikleri bir şarkı olarak repertuarlarına girdi.

Özgün bestelerden oluşan Sümbülteber 10 eserden oluşan bir albüm. Albümde sözlerini kendi yazdıkları şarkıların yanında, Ömer Hayyam gibi klasik, Turgut Uyar, Metin Altıok gibi çağdaş şairlere ait şiirlerden yaptıkları besteler yer alıyor.

Şarkıların tek tek yayınlanacağı Sümbülteber’i, türkü ve deyişlerden oluşan Telden Tele takip edecek…

Sümbülteber şair Turgut Uyar'ın Kırlardan Geliyorlar şiirinde geçiyor:

"Hey koca dünya nasıl avucumuzdasın, nasıl da parlıyorsun ey gözleri maden, çözdüğüm bütün bulmacalardan zorludur yüreğin

elbette kırlardan gelecekler kırlardan

kırlardan gelecekler ellerinde sümbülteber"