Metin-Kemal Kahraman'dan yeni albüm: Sümbülteber

T24 Haber Merkezi
Uzun yıllardır ürettikleri eserleri kültürel bağlamıyla müzikseverlerle buluşturan Metin - Kemal Kahraman'ın son albümü müzikseverlerle buluşuyor. Albüm adını şair Turgut Uyar'ın Kırlardan Geliyor şiirinden alıyor.
Metin – Kemal Kahraman, Sümbülteber isimli albümlerinin ilk şarkısı Ey Kör ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak.
Ey Kör bir Ömer Hayyam rubaisi, Mustafa Yılgör bestesi.
Ey Kör ilk kez 90’lı yılların sonunda, bizzat Mustafa Yılgör’ün kurucuları arasında yer aldığı Grup Buse tarafından seslendirildi. O yıllardan itibaren Kahraman kardeşlerin de özellikle dost ortamlarında, bazen de konserlerde severek söyledikleri bir şarkı olarak repertuarlarına girdi.
Özgün bestelerden oluşan Sümbülteber 10 eserden oluşan bir albüm. Albümde sözlerini kendi yazdıkları şarkıların yanında, Ömer Hayyam gibi klasik, Turgut Uyar, Metin Altıok gibi çağdaş şairlere ait şiirlerden yaptıkları besteler yer alıyor.
Şarkıların tek tek yayınlanacağı Sümbülteber’i, türkü ve deyişlerden oluşan Telden Tele takip edecek…
Sümbülteber şair Turgut Uyar'ın Kırlardan Geliyorlar şiirinde geçiyor:
"Hey koca dünya nasıl avucumuzdasın, nasıl da parlıyorsun ey gözleri maden, çözdüğüm bütün bulmacalardan zorludur yüreğin
elbette kırlardan gelecekler kırlardan
kırlardan gelecekler ellerinde sümbülteber"
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Metin & Kemal Kahraman kimdir?
Metin - Kemal Kahraman, 1993 yılında yayınladıkları Deniz Koydum Adını isimli ilk albümlerinden itibaren hem kendi özgün besteleri hem de Dersim kültür bölgesine ait geleneksel eserleri örnekleyen albümleriyle tanınmışlardır.
Kendi bestelerinden oluşan; 1993 yılında Deniz Koydum Adını, 1995 yılında Renklerde Yaşamak, 1999 yılında Ferfecir, 2002 yılında Meyman, 2012 yılında Oğul isimli albümler, bir yandan da zengin Dersim sözlü literatürünü örnekleyen, 1995 yılında Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor, 1999 yılında Deniz ve Ercan / Gırnata – Davul, 1999 yılında Zeynel Kahraman / Melem Tıya / Merhem Sensin, 2001 yılında Sürela / Kızıl Nurlu, 2006 yılında Çeveré Hazaru / Binler Kapısı 2010 yılında Saé Moru / Şahmaran, 2018 yılında da Maviş Güneşer solo çalışması olarak Ax de Vaji / Ah Hadi Söyleyeyim isimli albümleri yayınladılar.
Araştırma - derleme albümlerinin her birinin 5-6 yıl gibi uzun süreler alması sebebiyle Metin - Kemal Kahraman’ın özgün bestelerinden oluşan çalışmalar geri plana düştü.
Metin - Kemal Kahraman bu birikmiş eserleri pandemi sürecinde kayıt etmeye başladı ve 4 albüm olarak tasarladıkları bir çalışma sürecine girdi. Bu albümlerden ilki, özgün bestelerden oluşan Sümbülteber. Toplam 10 eserden oluşan bu albümde sözlerini kendi yazdıkları şarkıların yanında, Ömer Hayyam gibi klasik, Turgut Uyar, Metin Altıok gibi çağdaş şairlere ait şiirlerden yaptıkları besteler yer alıyor.