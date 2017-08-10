Metin Hara'dan o fotoğrafa cevap: Eski sevgilisiyle görüşebilir, sorun değil

Adriana Lima ile aşkının kısa sürdüğü ve top modelin Amerika'ya dönemsinden sonra ilişkilerinin bittiği konuşulan Metin Hara, sevgilisi Lima'nın tenisçi Miltiadis Kastanis ile sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ilişkin, "Esi sevgilisiyle görüşebilir, sorun değil. Biz ayrılmadık. Yakında herkes her şeyi görecek" dedi.

Metin Hara, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Hara, Lima’nın New York’taki evinde eski sevgilisi tenisçi Miltiadis Kastanis’i ağırlaması, bu buluşmanın medyaya da yansımasıyla ilgili soru üzerine, “Eski sevgilisiyle görüşebilir, sorun değil. Biz ayrılmadık. Yakında herkes her şeyi görecek” şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz ay Bodrum'da yazar sevgilisi Metin Hara ile tatil yapan Adriana Lima, önceki gün New York'taki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miltiadis Kastanis'i ağırlamıştı.

Adriana Lima, bu buluşmanın görüntülerini Instagram hesabına koydu ve fotoğraf binlerce beğeni aldı. Fotoğrafa Metin Hara'nın ne yorum yapacağı merak konusu olurken, "Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldı" haberleri de yazılmıştı. Haberlerin ardından ise Lima fotoğrafı Instagram hesabından silmişti.

Sosyla medyaya yansıyan fotoğrafın ardından, "Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı mı?" sorusu sorulmuş; bu iddialara ilk yanıt Adriana Lima'dan geldi.

Adriana Lima'dan o fotoğrafa açıklama

Instagram’ı ‘hakikat platformu’ olarak kullandığını belirten Brezilyalı modelin mesajı şöyle:

“Aşkım Metin’e sadakatim hakkında dönen dedikoduları duydum. Evet, aşkım dedim. Yanımdaki adam eşcinsel arkadaşım @mkastanis (Miltiadis Kastanis). Evet eşcinsel ve ailemin bir parçası dedim.

Türkiye’ye aşık olma nedenim, bu ülkeden ve insanlarından çok fazla sevgi gördüğümü hissetmemdi. Rica ediyorum benim ve Metin’in özel hayatına saygı gösterin ve sahte haber yapmayı bırakın.

Bu, Metin ve ben çıkmaya başladığımızdan bu yana sürüyor. Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz.

Bu ülkeye sevgime gelince, hiçbir değişiklik olmadı. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Hepinizi tüm kalbimle seviyorum ve Türkiye’ye dönmek için sabırsızlanıyorum.”