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Kültür-Sanat

Metin Hara yeni kitaplarını D&R Kanyon'da tanıttı

İSTANBUL, (DHA)- 'SENCE iyilik ne zaman kazanacak?' söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, kitaplarının yolculuğunu D&R Kanyon’da anlattı

21 Mart 2018 13:16

İSTANBUL, (DHA)- \'SENCE iyilik ne zaman kazanacak?\' söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, kitaplarının yolculuğunu D&R Kanyon’da anlattı.

Yazar ve konuşmacı Metin Hara, sürekli olumsuz duygulara saplanan, saldırgan tavırlar sergileyen ve şikâyet eden zihniyeti konu alan,  ekibiyle birlikte hazırladığı \'İyiliğin Hareket Hali\'  ve \'İyiliğin Bilim Hali\' kitaplarıyla D&R Kanyon’da okuyucularıyla buluştu. Ömür Gedik, Ceylan Çapa, Nihat Odabaşı, İskender Paydaş, Işıl Reçber gibi iş, sanat, cemiyet dünyasından çok sayıda davetlide etkinliğe katıldı. Hara, \'İyiliğin Hareket Hali\' kitabında kişilerin bireysel olarak yapabilecekleri ve kendi iyi olma halinden başlayarak bireyi etrafı için iyilik yapmaya yöneltecek 7 ana konu başlığı altında 210 kolay uygulanabilecek mikro aksiyonu anlatıyor. \'İyiliğin Bilim Hali\'nde ise pek çok farklı ülkede yapılan bilimsel araştırmalar ışığında insana iyi gelen şeyler 210 makale üzerinden aktarılıyor.

Hara kitapların hazırlanış yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

\"Biz bu kitapları hazırlarken şöyle bir yerden yola çıktık iyilik yapmak isteyenlerin karşısında iki muhalif düşünce var, biri insanoğlu kötüdür bunu kabul et diyenler, diğeri de insanoğlunu sen mi değiştireceksin? Yoksa ben mi değiştireceğim? Sistem böyle diyenler aslında bu kitaplar bu sorulara cevap vermek için yazıldı.’’

Metin Hara, bu iki kitabıyla sadece kişileri değil; kurumları, şirketleri, firmaları da iyilik yapmaya davet ediyor. Ayrıca kitaplardan elde edilen gelirin bir kısmı Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) aktarılacak.

(FOTOĞRAF)

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