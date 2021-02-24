Metin Hara'nın yargılandığı "sahte doktor" davası ertelendi

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle uzun süre adından söz ettiren yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada seminerlere katılım sağlanırken imzalanan formların delil olarak dosyaya eklenmesi kararı çıktı.

Hakkında yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara, hakkında çıkarılan zorla getirme kararı ardından geçtiğimiz celse İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Hara, mahkemede verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin insanların iyilik halini artırmak olduğunu söylemişti.

"Sahnede motivasyon konuşmaları yapar"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre bugün görülen duruşmaya Metin Hara katılmadı. Tanık sıfatıyla yer alanların ifadesi dinlendi. Hara'nın şirketinde yöneticiliğini yapan E.M., "Metin Hara, konuşmacıdır. Şirketimizde konuşmalar yapar, bize gelen insanlar hasta değillerdir tedavi olma durumları yoktur. Metin Hara, sahnede motivasyon konuşmaları yapar" İfadesinde bulundu.

"İyi hissettirmek için"

Tanık sıfatıyla yer alan bir diğer kişi Hara'nın sempozyumlarına katılan A.Ç. oldu. İfadesinde "Metin Hara'yı çıkarmış olduğu 'Yol' isimli kitabı sayesinde tanıdım ve sempozyumuna katıldım. Kendisinin aynı zamanda danışanıyım. Sempozyumlarında insanları iyi hissettirmek için konuşma yapıyor. Tedavi söz konusu değildir" dedi.

Mahkeme tanıkların dinlendiği duruşmada, seminerlere katılım sağlanırken imzalanan formların dosyaya delil olarak sunulmasına ve şirket çalışanların bilgilerin bildirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.