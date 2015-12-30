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Politika

Metin Gürcan: Eğer devlet aradan çekilirse hendek kazan çocuklar PKK'ya da karşı çıkar

"Devlet çarpık kentleşmenin hendek-barikat pratiğine elverişli olduğunu göremedi"

30 Aralık 2015 18:50

Güvenlik analisti ve T24 yazarı Metin Gürcan, Güneydoğu'da tartışma konusu olan hendek ve barikatlara ilişkin olarak, "Bunları çoğu 18 yaş altı çocuklar. Ne istemediğini çok iyi bilen ama ne istedikleri konusunda kafaları karışık gençlerden söz ediyoruz" dedi. "Devletin resmi söyleminde bu çocuklar 'terörist' olarak nitelendiriliyor" diyen Gürcan, "Devlet bu gençleri önce anlamaya çalışmalı. Çünkü bunların sorunu otorite ve dayatmayla... İddia ediyorum devlet aradan bir çekilse bu gençler, PKK’nın dayatmalarına da karşı çıkar" görüşünü dile getirdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan (30 Aralık 2015) Gürcan, "Devlet dar sokakların ve çarpık kentleşmenin hendek-barikat pratiğine çok elverişli olduğunu göremedi. Durumu önce anlamak yerine sert yaklaşmayı tercih etti. Devletin hatası bu süreci öngörememek ve elinde çekiç olanın her sorunu çivi olarak görmesi misali sorunu 'çakarak' çözmeye çalışmak" diye konuştu.

"Türkiye’nin doğusuyla, batısıyla bir büyük toplumsal farkındalık yaratması ve 'Hendeklerin ötesine geçiyoruz' demesi gerekir" diyen Gürcan, "Devlet, önce çatışma bölgelerindeki halkını kucaklayacak, onları güvenli bir bölgeye bırakacak, sonra 'erdemli gücü' ile hendeğin içine elini uzatacak. Gençlerden o eli tutmak isteyenler o hendekleri boşaltacak. Tüm bunlardan sonra devletin elini tutmayanlar gerçek teröristlerdir" ifadesini kullandı.

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