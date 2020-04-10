Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler duygularını aktardı: 'Adalet çığlığı atan herkese gelsin'

Bu yıl 23'üncü kez verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler, ödül töreninin yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla yapılamaması sebebiyle duygularını video yoluyla aktardı.

23'üncü Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazanan gazeteciler Seyhan Avşar, Deniz Sarıgil, Gülbahar Gündüz, Özgür Söylemez ve Hüsniye Karakoyun, kaydettikleri videolarla duygularını ve dileklerini iletti.

Cumhuriyet gazetesindeki "Köşk karşılığı temizlik" haberiyle Yazılı Haber Ödülünü kazanan Seyhan Avşar, "Zorunlu şartlar altında gazetecilik yapan meslektaşlarıma ve bana verilen ödüller şüphesiz ki çok kıymetli. Lakin Metin Göktepe ödülünün benim için ayrı bir yeri var. Bu ödülü aldığım için büyük onur ve gurur duydum. Ödülümü, tutuklu tüm meslektaşlarıma adıyorum. İyi ki bu dünyadan Metin Göktepe geçmiş, iyi ki doğdun Metin Ağabey" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yayımlanan “Bu gözlere iyi bakın” isimli fotoğrafı ile Fotoğraf Ödülünü kazanan Deniz Sarıgil, bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi: Bu ödül, görevleri başında katledilen gazetecilere, foto muhabirlere ve adalet çığlığı atan herkese gelsin. Adalet bir gün bu ülkeye gelecek, adaleti hep birlikte getireceğiz.

Görüntülü Haber Ödülünü Özgür Söylemez ile birlikte kazanan Gülbahar Gündüz ise bu ödülün anlamının kendisi için çok büyük olduğunu ifade ederek "Biz de mültecilerin 'umuda' yolculuğunda yaşananları yansıtmaya çalıştık. Ben bu ödülü salgın günlerinde cezaevlerinde tutulmaya devam eden meslektaşlarım adına alıyorum. Metin Göktepe gibi gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri yazmaya, hakikati söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Ödülü almasında emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Özgür Söylemez ise şunları söyledi: Bu ödülü, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan tüm gazetecilere ve bu zor şartlarda çalışmaya devam eden tüm basın emekçilerine armağan ediyorum.

"Dersimspor otobüsü" haber dizisiyle Yerel Gazetecilik Ödülünü kazanan Tunceli Emek gazetesinden Hüsniye Karakoyun, bugün Türkiye'de yine tutuklu gazetecilerin konuşulduğuna vurgu yaparak "Umuyoruz ki bu ülke farklılıklarıyla barıştığı, gazetecilerin tehlike olarak görülmediği günlere gelecek" ifadelerini kullandı.