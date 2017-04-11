Bu yıl yirmincisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Kemal Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayarak jüri özel ödülüne layık görülen gazeteci Abdurrahman Gök, ödülü öldürülen gazetecilere adayarak “Bedeli ne olursa olsun Metin Göktepe ve Apê Musa nasıl sakınmadıysa biz de sakınmayacağız” dedi.

20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Barış Manço Eğitim Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, dihaber editörü Abdurahman Gök, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu gibi birçok gazeteci, yazar, aydın, sanatçı ve akademisyen katıldı.

Fadime Göktepe: Metin benim canımın içindedir

Törende hastalığından dolayı yer alamayan Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe görüntülü videoyla katılarak, “Ben de sizin yanınızdayım. Metin’in yanındayım. Demeyin uzaktadır, yakındayım ben. Metin benim canımın içindedir. Metin’in arkadaşlarına teşekkür ederim bizi hiç yalnız bırakmadılar” dedi.

Meslektaşlarından Ahmet Şık’a: Hakikate özgürlük

Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Şık Cumhuriyet Gazetesi’nde “15 Temmuz’un şifreleri” başlıklı yazı dizisiyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ahmet Şık’a verilen ödül öncesi üzerinde Şık’ın fotoğrafı ve “Hakikate özgürlük” yazılı tişört giyen gazeteciler sahneye çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Şık adına ödülü gazeteci Elif Ilgaz’a verildi.

‘Hrant’sız 10 Yıl’a jüri özel ödülü

Diğer jüri ödülü ise 18 Ocak 2017- 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yayımlanan ve birlikte hazırladıkları Hrant Dink cinayeti davasının 10. yılını anlatan “Hrant’sız 10 Yıl” başlıklı dosya haberleriyle Cumhuriyet Gazetesi’nden Canan Coşkun ve Bianet’ten Elif Akgül’e verildi. Coşkun ve Akgül’e ödülleri Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu tarafından verildi.

Göktepe ödülleri sahiplerini buldu

Evrensel Gazetesi’nde 1 Mart 2017 günü, “Raydoaktif skandal!” başlığı ile yayımlanan haberiyle yazılı haber ödülünü kazanan Evrensel Gazetesi muhabiri Cansu Pişkin’e ödülü Meryem Göktepe ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç tarafından verildi.

Görüntülü haber dalındaki ödül ise 28 Kasım 2016’da BBC Türkçe’nin internet sitesinde yayımlanan, “Gözaltında işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor” başlıklı haberleriyle BBC Türkçe Muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan kazandı. Girit ve Göktay’a ödüllerini Evrensel Gazetesi yazarlarından Ceren Sözeri tarafından verildi.

Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniveritesi’ndeki protestoya polisin köpekli müdahalesi sırasında çektiği ve Evrensel Pazar’da 12 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan “Hayır gitmiyoruz” isimli fotoğrafıyla fotoğraf ödülünü kazanan Evrensel Gazetesi muhabiri Tamer Arda Erşin’e de ödülünü DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren tarafından verildi.

Yerel gazetecilik ödülünü ise, İzmir Life Dergisi’nin 2016 Mayıs sayısında yayımlanan “Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlatıyor” başlıklı haberiyle kazanan Deniz Çapa’ya ödülünü TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından ödül kazanan gazeteciler sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Göktepe’nin doğum günü vesilesiyle pasta kesildi. Sanatçı Hüsnü Arakan’ın seslendirdiği şarkılardan sonra tören sona erdi.