Metin Feyzioğlu’ndan Suavi’ye “korsancılık” yanıtı: Sizi çok yanlış bilgilendirmişler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kendisini kampanyasında şarkısını izinsiz kullanmakla suçlayan Sanatçı Suavi’ye yanıt verdi. “Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun” diyen Feyzioğlu, “Instagram’da bir hikâyede şarkınızı kullandım. Telifinizi ise Instagram meslek birliğinize ödüyor. Sistem bu” dedi.

Suavi, Feyzioğlu’nun kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını öne sürerek, Twitter hesabından, “Sayın Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak 'Tükenme' adlı eserimizi kullanmışsınız, Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır” demişti.

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Feyzioğlu, kendisini korsanlıkla suçlayan Suavi’ye Twitter’dan yanıt verdi. Feyzioğlu, “Tükenme adlı eseriniz muhteşem. Yüreğinize sağlık. Ancak sizi çok yanlış bilgilendirmişler. Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun. Instagram’da bir hikâyede şarkınızı kullandım. Telifinizi ise Instagram meslek birliğinize ödüyor. Sistem bu. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.