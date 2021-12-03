Suavi'den Metin Feyzioğlu'na tepki: "Bu korsanlıktır!"

Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu, kendi şarkısını kampanyasında izinsiz kullanmakla suçlayarak, "Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır.” dedi.

Sanatçı, Feyzioğlu’nun, kendisine ait ‘Tükenme’ şarkısını barolar birliği seçimi kampanyasında izinsiz kullandığını öne sürerek, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Metin Feyzioğlu. siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak “Tükenme” adlı eserimizi kullanmışsınız.., Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır.”