Metin Arolat: Bir karton üzerinde yattığım günler oldu

49 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat TRT Müzik’de yayınlanan ‘İpek Yolu’ isimli programa konuk oldu. Program sunucu İpek Açar ile düet yaparak şarkılar seslendiren Metin Arolat bir dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

"Cebimde 20 lira vardı"

Metin Arolat açıklamasında “İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve âşık oldum. İstanbul’a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu. Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.”