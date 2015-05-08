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Metin Akpınar: Zeki Alasya benim yarımdı, canım gitti

'İşte şimdi ayrıldık, sevinenler kına yakabilir'

08 Mayıs 2015 14:26

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Zeki Alasya'nın sabah saatlerinde vefat etmesi haberini alan 37 yıl beyazperde birlikte rola aldığı sanat dostu Metin Akpınar, "Zeki Alasya benim yarımdı, canım gitti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Bu yazgı bizi birleştirdi ve ölüme kadar da ayrılmadık" diyen AKpınar, "Ayrılık dedikoduları saçmasapan dedikodulardı. İşte şimdi ayrıldık, sevinenler kına yakabilir" diye konuştu.

CNN Türk canlı yayına bağlanan Metin Akpınar'ın açıklamaları şöyle:

"Zeki Alasya benim yarımdı. Yarım gitti, canım gitti. Herkes için büyük kayıp. Her ölüm gençtir ama Zeki çok genç öldü. Maalesef karaciğerde bir olumsuzluk oluşmuştu. Çok geç fark edilmişti, yapacak bir şey yoktu. Son zamanda hoş tutmaya çalışıyorduk. Olabildiğince rahat ettirmeye çalışıyorduk. 15 gündür çok kötü bir tablo vardı.

Kader bizi adeta birleştirmişti. Babalarımız aynı firmada çalışırlardı. Annelerimiz vefat ettiğinde imamları bile aynıydı. Bu yazgı bizi birleştirdi ve ölüme kadar da ayrılmadık. Ayrılık dedikoduları saçmasapan dedikodulardı. İşte şimdi ayrıldık, sevinenler kına yakabilir."

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