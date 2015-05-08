Yeşilçam efsanelerinden Zeki Alasya yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Zeki Alasya yaşamını yitirdi.

Alasya, karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı bugün saat 10:30 sıralarında hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavisi devam etmekte olan Zeki Alasya bugün saat 10:32'de vefat etmiştir" denildi.

Alasya, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.

18 Nisan 1943 doğumlu olan Alasya 72 yaşındaydı...

Alasya'nın cenazesi, pazar günü Levent Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zeki Alasya kimdir?

Zeki Alasya 1943'te İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'den mezun olan sanatçı, sanat yaşamına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Filmlerde rol almaya ise 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı almıştır.

Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı.

İlk yönetmenlik deneyiminide yaşadığı kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler ve Elveda Dostum yer alır.

Televizyon projelerinde de yer alan Alasya, Akasya Durağı dizisinde Nuri Baba karakterini canlandırmıştır. Sanatçı, son olarak Küçük Ağa dizisinde rol aldı.

İşte Zeki Alasya'nın rol aldığı film ve diziler: