Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu; ilk gösterim İstanbul Film Festivali'nde

Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Metin Akpınar’ın hayatı belgesel oldu. “İyi ki Yapmışım” adlı belgeselin ilk gösterimi 39. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.



Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu kaleme aldığı belgeseli Tilbe Saran seslendirdi. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak’ın üstlendiği belgeselin müzikleri ise Murat Evgin’e ait.



Demet Akbağ, Perran Kutman, Ferhan Şensoy, Nevra Serezli, Demet Taner, Zeynep Oral, Suat Sungur, Cihat Tamer, Kandemir Konduk, Selam Sonat ve Dikmen Gürün anlatımlarıyla katkı sunduğu belgeselde Metin Akpınar’ın söylemleri de yer alıyor.

İlk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde

“İyi ki Yapımışım” belgeseli, 28 Temmuz akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek 39. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Gösterim Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. Belgesel, ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.