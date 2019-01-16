T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meteoroloji'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı

16 Ocak 2019 16:02

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise yoğun kar ve karla karışık yağmur, ile kuvvetli rüzgar, fırtına (60-90 km/saat) beklendiği aktarılarak sel, su baskını, yıldırım, çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

meteorolojik uyarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24