Meteoroloji'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise yoğun kar ve karla karışık yağmur, ile kuvvetli rüzgar, fırtına (60-90 km/saat) beklendiği aktarılarak sel, su baskını, yıldırım, çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.