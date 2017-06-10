Meteoroloji’den yağış uyarısı

Meteoroloji'den bugün bir çok bölge için yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışla birlikte yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile birlikte yerel dolu yağışına dikkat çekti. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.