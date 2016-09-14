Meteorolojiden üç il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'yi kapsayan bölgede yarın sabah 06.00'ya kadar havanın çok bulutlu olması bekleniyor.



Tunceli'nin Çemişgezek, Nazimiye, Ovacık ve Pertek ilçeleri ile Malatya'nın Akçadağ, Arapgir, Doğanşehir, Kuluncak, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.



Adıyaman'ın Çelikhan ve Sincik ilçelerinde ise havanın yer yer sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının 2-3 derece civarında düşmesi öngörülen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette ve yağış esnasında ise kuvvetli esmesi bekleniyor.