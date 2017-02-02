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Yaşam

Meteoroloji'den taşkın ve heyelan uyarısı

Kar erimelerinin meydana getirebileceği taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi

02 Şubat 2017 00:36

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklarının ani ve hissedilir derecede (10 ila 12 derece) artacağı belirtildi.

Sıcaklık artışına bağlı olarak Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde mevcut yüksek miktardaki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 santimetre) gelecek hafta başına kadar eriyeceği ifade edildi.

Vatandaşlar ve ilgililerin kar erimelerinin meydana getirebileceği taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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