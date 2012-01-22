Meteorolojiden sel uyarısı!

T24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölgelerinde, hava sıcaklığındaki artışla birlikte kar örtüsünün eriyerek, ani sel ve su baskınına yol açabileceğini duyurdu.Kurumun internet sitesinde yer alan meteorolojik değerlendirmede şöyle denildi:“İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimlerinin yüksekleri), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Bolu, Düzce, İnebolu) ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde kar örtüsü bulunuyor.Yarın gündüz saatlerinde güneşlenme ile birlikte hava sıcaklığındaki artışa paralel olarak kar erimeleri beklendiğinden ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.”