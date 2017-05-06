Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz’deki bazı kentlerde sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yarın gün boyu gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Diyarbakır'ın kuzeyinde Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Hazro ve Silvan ilçeleri ile çevrelerinde devam eden sağanak yağışın etkisini arttıracağı belirtildi.

NTV Meteoroloji Birimi’nden edinilen bilgilere göre; İstanbul’da yarın sağanak yağmur görülecek. Sert karayelle birlikte sıcaklık 17 dereceye inecek.

Ankara'da da yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık 25 derece olacak. Başkentte yarın kuvvetli sağanak var. Pazar günü ise hava daha serin olacak.

İzmir az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Yağmur Ödemiş ve iç kesimlerde var. Yarın hava 5 derece serinleyecek.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması istendi.

Öte yandan, Karadeniz'in kıyı kesimi boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, bu gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu.