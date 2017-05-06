T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyuruldu

06 Mayıs 2017 00:20

Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz’deki bazı kentlerde sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yarın gün boyu gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Diyarbakır'ın kuzeyinde Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Hazro ve Silvan ilçeleri ile çevrelerinde devam eden sağanak yağışın etkisini arttıracağı belirtildi.

NTV Meteoroloji Birimi’nden edinilen bilgilere göre; İstanbul’da yarın sağanak yağmur görülecek. Sert karayelle birlikte sıcaklık 17 dereceye inecek.

Ankara'da da yerel yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık 25 derece olacak. Başkentte yarın kuvvetli sağanak var. Pazar günü ise hava daha serin olacak.

İzmir az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Yağmur Ödemiş ve iç kesimlerde var. Yarın hava 5 derece serinleyecek.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması istendi.

Öte yandan, Karadeniz'in kıyı kesimi boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, bu gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER

sağanakyağmurmeteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24