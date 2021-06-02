Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin pek çok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



İzmir: Parçalı bulutlu 25



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28



Antalya: Parçalı bulutlu 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20



Erzurum: Parçalı bulutlu 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 (İHA)